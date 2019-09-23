Жена умершего Риксена рассказала о его последних днях

Жена умершего Риксена рассказала о последних днях жизни игрока

Жена рассказала о том, что Фернандо запретил ей присутствовать рядом во время своих последних дней жизни.

"Он хотел, чтобы я была максимально далеко перед его смертью. Он сам принял такое решение, я отнеслась к этому с большим уважением. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним рядом до самого конца. Мы заботились друг о друге, пока наших сил хватало для преодоления недуга", — сказала Вероника.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности последних дней жизни Риксена.