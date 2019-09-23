Жена умершего Риксена рассказала о его последних днях

Супруга экс-футболиста петербургского "Зенита" Фернандо Риксена Вероника расскзала о последних днях жизни игрока. Об этом сообщает Daily Record.
Жена рассказала о том, что Фернандо запретил ей присутствовать рядом во время своих последних дней жизни.
"Он хотел, чтобы я была максимально далеко перед его смертью. Он сам принял такое решение, я отнеслась к этому с большим уважением. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним рядом до самого конца. Мы заботились друг о друге, пока наших сил хватало для преодоления недуга", — сказала Вероника.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности последних дней жизни Риксена.