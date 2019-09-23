Полицейский избил болельщика с ребенком на матче 

В Бразилии во время матча национального чемпионата по футболу между полицейскими и болельщиками произошло несколько серьезных конфликтов. Как сообщает Globo Esporte, одного из болельщиков, пришедшего на игру вместе с сыном, избил полицейский.
Инцидент произошел во время встречи «Форталезы» с «Палмейрас». В ходе матча между фанатами команд начались перепалки, после чего полицейские начали применять силу.
На опубликованной в твиттере Globo Esporte записи видно, как мужчина, идущий за руку с сыном, что-то кричит, это замечает полицейский и начинает бить болельщика резиновой дубинкой.
Также на записи запечатлена перебранка полицейских с фанатами «Палмейрас». Полицейские с ружьями и щитами пытались преграждали им путь на другие трибуны.
Jogo entre Fortaleza e Palmeiras tem confusão na arquibancada https://t.co/DwEuIBypVi pic.twitter.com/JLRhDvy6nb— globoesportecom (@globoesportecom) 22 сентября 2019 г.
Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «Палмейрас». Экс-игрок «Спартака» Луис Адриано вышел в старте «Палмейрас» и провел на поле 73 минуты. Сейчас клуб находится на втором месте в таблице бразильской серии А.