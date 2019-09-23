FIFA выбрала футболиста года

Форвард «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (FIFA), сообщила пресс-служба организации. Церемония награждения прошла в итальянском Милане.

На награду также претендовали Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

FIFA выбирает лучшего футболиста с 2016 года. В 2018 году награду получил Лука Модрич (« Реал Мадрид»), до этого она дважды уходила Роналду.

Месси всю игровую карьеру выступает в составе «Барселоны». Команда с его участием десять раз выигрывала чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла первенство Испании, после чего каталонская команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов. Там она уступила английскому «Ливерпулю».