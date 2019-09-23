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16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
0 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября