УЕФА может расширить высший дивизион Лиги наций 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить формат Лиги наций, передает Associated Press.
По информации агентства, высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Отмечается, что из-за изменений сборные Германии, Хорватии, Польши и Исландии не вылетят из высшего дивизиона. О расширении будет объявлено после заседания исполнительного комитета, которые состоится завтра.
Победителем первого розыгрыша Лиги наций является сборная Португалии.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, что его команде не хватает матчей Лиги наций.