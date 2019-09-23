УЕФА может расширить высший дивизион Лиги наций

По информации агентства, высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.

Отмечается, что из-за изменений сборные Германии, Хорватии, Польши и Исландии не вылетят из высшего дивизиона. О расширении будет объявлено после заседания исполнительного комитета, которые состоится завтра.

Победителем первого розыгрыша Лиги наций является сборная Португалии.