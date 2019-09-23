Два человека сели в тюрьму за фото футболиста

Два человека сели в тюрьму за публикацию фото с телом футболиста Салы

Два человека получили тюремные сроки за публикацию в интернете фотографий с телом погибшего футболиста Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".

По информации metro.co.uk, на снимках был показан момент вскрытия тела спортсмена в морге в Дорсете, которое было проведено 7 февраля. Бывший директор компании, отвечавшей за наблюдение за камерами, Кристофер Эшфорд получил пять месяцев тюремного заключения. Шерри Брей была приговорена к 14 месяцам. Оба фигуранта дела признали свою вину в том, что получили несанкционированный доступ к компьютерным материалам.

Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января при перелете через Ла-Манш. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что до крушения самолета футболист и пилот отравились угарным газом.