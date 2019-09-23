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СМИ: «Реал» интересуется футболистом «Манчестер Сити» Стерлингом 

RT на русском 56 минут назад
«Реал» интересуется футболистом «Манчестер Сити»
Фото: globallookpress.com
Испанский футбольный клуб «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника английского «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Как сообщает The Athletic, коллектив из Мадрида пытался приобрести хавбека ещё летом, но переговоры не увенчались успехом.
Тем не менее «Реал» попытается купить игрока ещё раз. Руководство «сливочных» намерено сделать предложение «Манчестер Сити» в январе следующего года.
Стерлинг защищает цвета «горожан» с 2015 года. За это время он сыграл за команду 198 матчей, забил 75 мячей и сделал 65 результативных передач.
Ранее гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».
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