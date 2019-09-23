Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Реал»

Бывший наставник « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью не подтвердил информацию о возможном назначении в мадридский «Реал»

«Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка — дома», — приводит слова португальца Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес утратил доверие к Зинедину Зидану и может уволить француза, если команда проиграет в ближайших матчах.

По информации испанских СМИ, в этом случае функционер постарается вернуть Моуринью, который работал на «Сантьяго Бернабеу» с 2010 по 2013 год. За это время специалист помог команде выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок страны.