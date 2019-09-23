Определена символическая сборная года по версии ФИФА 

Объявлена символическая сборная года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль");
Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба — "Реал"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Барслона");
Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое проходит в Милане.
Ранее был назван лучший вратарь года.