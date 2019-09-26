Хет-трик Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

В матче четвертого тура голландской эредивизии амстердамский "Аякс" на поле домашней " Йохан Кройф Арены" разгромил "Фортуну" из города Ситтард-Гелен со счетом 5:0.

"Аякс" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 17 очками лидирует в турнирной таблице, а "Фортуна", потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на 17-й строчке, имея в активе два очка.

В следующем матче чемпионата Голландии амстердамцы в субботу, 28 сентября, примут "Гронинген", а подопечные Сьорса Ульте в тот же день дома сыграют с роттердамской "Спартой".