Беременная Костенко отчитала подписчиков за вопрос про алкоголь 

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко резко ответила подписчикам в Instagram, упрекнувшим модель в том, что она пьет алкоголь, будучи беременной.
Ранее издание «СтарХит» сообщило, что Дмитрий Тарасов опубликовал видео, в котором пьет вино в компании супруги, несмотря на то, что Анастасия Костенко ждет ребенка.
С просьбой прояснить ситуации с алкоголем к Анастасии Костенко обратились в комментариях к одной из ее записей в соцсети.
«Настя, а вы пьёте при беременности алкоголь что ли?» — поинтересовалась _filatovaolya_ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Что в Вашем понимании пить алкоголь? Впервые за 19 недель попробовала не больше разрешённых 100 мл красного вина. Надеюсь мне не придётся говорить о пользе данного объема вина, так как это информация, которую обязан знать каждый», — ответила Анастасия Костенко.
При этом на утверждение собеседницы, что спиртное проникает через плаценту, супруга Дмитрия Тарасова резко ответила: «Какие глупости».
По данным «Комсомольской правды», ранее Дмитрий Тарасов решил продать свой дом в Подмосковье. Причиной продажи, по информации издания, могло стать то, что семье в связи с беременностью Костенко нужны деньги, а работы после ухода из московского «Локомотива» у футболиста пока нет.