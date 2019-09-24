Беременная Костенко отчитала подписчиков за вопрос про алкоголь

Ранее издание «СтарХит» сообщило , что Дмитрий Тарасов опубликовал видео, в котором пьет вино в компании супруги, несмотря на то, что Анастасия Костенко ждет ребенка.

С просьбой прояснить ситуации с алкоголем к Анастасии Костенко обратились в комментариях к одной из ее записей в соцсети.

«Настя, а вы пьёте при беременности алкоголь что ли?» — поинтересовалась _filatovaolya_ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Что в Вашем понимании пить алкоголь? Впервые за 19 недель попробовала не больше разрешённых 100 мл красного вина. Надеюсь мне не придётся говорить о пользе данного объема вина, так как это информация, которую обязан знать каждый», — ответила Анастасия Костенко.

При этом на утверждение собеседницы, что спиртное проникает через плаценту, супруга Дмитрия Тарасова резко ответила: «Какие глупости».