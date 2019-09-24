Мамаева позвали в Крым

Мамаева пригласили в чемпионат Крыма

Бывшего полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева , который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению, пригласили поиграть за одну из команд Крыма.

«Мы были бы только рады. У нас можно заявиться в любую команду до 26 сентября. Для популяризации футбола приезд таких футболистов пойдет в плюс. Но я думаю, что это больше из разряда издевательства над нами, чем правды. У нас средние зарплаты игроков 20-40 тысяч рублей в месяц. Но любой наш клуб будет рад видеть такого футболиста, как Мамаев. Считаю, он искупил свою вину перед законом. Когда человек выходит из колонии, а его не берут на работу — это неправильно. Мы были бы готовы его взять», — цитирует слова президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху «РБ-Спорт».

Павел Мамаев покинул ИК №4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Футболист отбывал наказание за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее футболист «Краснодара» Ари заявил, что счастлив от выхода Мамаева на свободу.