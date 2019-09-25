Аршавин советует Кононову «остаться на заводе КамАЗ»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов может менять профессию в случае неудачи в кубковом матче с «КамАЗом».
— Если «Спартак» проиграет, то Олегу Георгиевичу [Кононову] лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе КамАЗ, — пошутил Аршавин в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что спартаковцы проиграли в четырех матчах кряду, при этом руководство красно-белых продолжает поддерживать наставника Олега Кононова. Поединок «КамАЗ» — «Спартак» начнётся в 18:30. Победитель этого противостояния сыграет с «Мордовией» или «Ростовом».