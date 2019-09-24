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Дзагоев оправился с ЦСКА на матч против «Алании» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Дзагоев оправился с ЦСКА на матч против «Алании»
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп — Кубка России против "Алании", передает РИА "Новости".
Как сообщает пресс-служба красно-синих в твиттере, также в столицу Северной Осетии отправились:
Вратари: Илья Помазун и Владислав Тороп.
Защитники: Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов и Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
Встреча между "Аланией" и ЦСКА пройдет 25 сентября.
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Футбол , Хердур Магнуссон , Звонимир Шарлия , Илья Помазун , Игорь Дивеев , Арнор Сигурдссон , Такума Нисимура , Иван Обляков , Константин Кучаев , Алан Дзагоев , Ильзат Ахметов , Федор Чалов , Вадим Карпов , ЦСКА , РИА Новости
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