Дзагоев оправился с ЦСКА на матч против «Алании» 

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой во Владикавказ на матч 1/16 финала Олимп — Кубка России против "Алании", передает РИА "Новости".
Как сообщает пресс-служба красно-синих в твиттере, также в столицу Северной Осетии отправились:
Вратари: Илья Помазун и Владислав Тороп.
Защитники: Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов и Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.
Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
Встреча между "Аланией" и ЦСКА пройдет 25 сентября.