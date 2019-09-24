Кокорин и Мамаев не приехали на суд к другу

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев не посетили заседания суда по УДО ещё одного фигуранта их дела — Александра Протасовицкого. «Саша знал, что они приедут. Ждал их. Но при этом мы прекрасно понимаем, что у них сейчас свои проблемы связанные с футболом. Кокорин уже в Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Ну не приехали, так не приехали. Что поделаешь», — рассказала адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко. Виталия Соловчука. В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу. Ранее сообщалось, что суд перенёс рассмотрение УДО Протасовицкого из-за опоздания адвоката.

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