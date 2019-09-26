ФИФА отреагировала на обвинения в подтасовке

ФИФА отреагировала на обвинения сборной Судана

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича в подтасовке результатов голосования за лучшего игрока года.

В отчете, опубликованном на сайте организации, указано, что специалист проголосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси , а также за игроков "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и Садио Мане . Позднее Лугарошич заявил, что не отдавал свой голос за аргентинца.

В ФИФА сообщили, что все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации.

"Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера", — приводит заявление ФИФА ТАСС.

Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА была вручена Месси.

Ранее представители сборной Египта пожаловались на то, что их голоса не учли при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА.