Тренер «Барселоны» поведал о повреждении Месси

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после игры 6-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:1) рассказал о травме форварда Лионеля Месси.
Аргентинца пришлось заменить в перерыве встречи на "Камп Ноу".
"Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра — мы решили заменить его, нужно подождать до завтра. Победа — это всегда шаг вперед. Был период, когда у нас были не лучшие результаты в отсутствие Месси", — приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.
Ранее Зидан высказался о вручении Месси награды лучшему игроку года.