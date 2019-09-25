«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
1 1
Аугсбург Аугсбург
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
3 1
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
2 1
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 1
Атлетико М Атлетико М
Леганес
Леганес
0 1
Атлетик Б Атлетик Б
Валенсия
Валенсия
0 1
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04 Шальке-04
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон
Фото: Газета.Ru
«Манчестер Юнайтед» снова в кризисе. Провальный прошлый сезон и непопадание в Лигу чемпионов, похоже, ничему не научили «красных дьяволов»: новый чемпионат команда начала уверенно, но затем вновь столкнулась с игровым спадом, который, по мнению экспертов, может затянутся вплоть до мая 2020 года. «Газета.Ru» разбирается в проблемах английского гранда.
«Манчестер Юнайтед» продолжает расстраивать соскучившуюся по трофеям многомиллионную армию поклонников. Удачно начав сезон (чего стоит только тотальный разгром «Челси» в первом туре со счетом 4:0), «красные дьяволы» умудрились растерять очки в матчах с андердогами и теперь с восемью очками занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Показательной оказалась последняя встреча, в которой «манкунианцы» на выезде по всем статьям проиграли на выезде «Вест Хэму» (2:0).
В случае обоих пропущенных мячей сказалось разобщенность защитных построений и расслабленность в концовках таймов: сначала на 44-й минуте украинец Андрей Ярмоленко вспомнил лучшие годы в киевском «Динамо» и пробил точно в дальний угол ворот Давида де Хеа, а уже затем на 84-й минуте Аарон Крессвел шикарным ударом со штрафного приговорил именитого соперника к очередному поражению.
Не мог в контексте происходящих с бывшим клубом невзгод не высказаться экс-главный тренер «Манчестера» Жозе Моуринью. Специалист признал, что был заслуженно уволен с поста наставника «манкунианцев», однако заметив, что от перемен на тренерском мостике дела в стане клуба в гору не пошли.
«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы «МЮ». Я провел там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.
Меня уволили… Пожалуй, я был уволен заслуженно — я нес ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит еще хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — цитировал португальца Sky Sports.
Так в чем же причины подобных проблем гранда? Ведь с 2013 года, когда на заслуженный отдых ушел легендарный сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» так и не смог обрести былого величия. Да, были победы в Лиге Европы — 2017, кубок Англии и Английской футбольной лиги, национальные Суперкубки. Но разве это те трофеи, за которые должен бороться клуб с такой историей?
Во-первых, есть претензии к наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру: сменивший на тренерском мостике все того же Моуринью норвежец пока не хватает звезд с неба. Нестабильность так и остается главным спутником «МЮ» в сезоне-2019/2020..
Выводы могут быть сделаны уже в ближайшее время. По сообщениям итальянской прессы, увольнение Сульшера — вопрос времени, и ему даже нашли замену. Это экс-наставник «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри совсем скоро может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Также руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру и бывшего наставника «ПСЖ» Лорана Блана, будучи игроком выступавшего за английский гранд.
Однако есть и противники подобных реформ. За нынешнего рулевого вступается бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который призывает ненадолго оставить в покое испытывающего давление со стороны СМИ тренера.
«За что увольнять Уле?! Мы просто будем продолжать менять тренеров каждую неделю, это то, чего все хотят. У вас плохие результаты — вы меняете тренера. Две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Что, мнение изменилось после двух недель? Это слишком необдуманно, дайте всему уладиться», — приводит слова Фердинанда The Sun.
Вторит легенде английского футбола и другая звезда «манкунианцев», ныне блистающего в качестве эксперта на британском ТВ Гарри Невилл. Он проблему «МЮ» видит в недостаточном классе футболистов, которые есть в распоряжении Сульшера. Англичанин проводит аналогию с лучшими временами клуба и отмечает, что прославленный «Класс 92» сэра Алекса (куда входили братья Невилл, Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз) не выиграл бы АПЛ без помощи громких покупок Стива Брюас, Гарри Паллистера, Роя Кина, Эрика Кантона и Петера Шмейхеля.
«Во время матча с «Вест Хэмом» я говорил, что в последние семь-восемь лет клуб потратил около £ 900 млн, но от тех инвестиций ничего не осталось. У этой команды есть «кости», молодые игроки из академии. Потенциально есть Давид де Хеа, который сейчас испытывает сложности, Гарри Магуайр… Однако этого недостаточно.
«Манчестер Юнайтед» нужны игроки в компанию к де Хеа и Магуайру. Нужно несколько полузащитников, форвард, игрок, обеспечивающий ширину, левый защитник — это пять-шесть новичков», — настаивает Невилл.
Как итог, пока «МЮ» готовится к принципиальному противостоянию с «Арсеналом», в прессе продолжаются муссироваться слухи о будущих усилениях «манкунианцев». Сульшер просит руководство переманить в Англию полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, а также форварда «Ювентуса» Марио Манджукича. И, по-видимому, такие варианты команду устраивают…
Вот только останется ли сам наставник в команде, если после игры с «канонирами» манчестерцы упадут в турнирной таблице еще ниже?
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Первая победа "Монако" за два месяца: что творит Головин во Франции Первая победа "Монако" за два месяца: что творит Головин во Франции "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым
Комментарии
Футбол , Статьи , Лоран Блан , Марио Манджукич , Аарон Крессвел , Дэвид Бекхэм , Усман Дембеле , Алекс Фергюсон , Гарри Магуайр , Андрей Ярмоленко , Райан Гиггз , Динамо , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России
ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России1
Саранск не потянул роскошь ЧМ по футболу
Саранск не потянул роскошь ЧМ по футболу
«Я знаю что-то про тебя»: Мамаев разоблачил супругу
«Я знаю что-то про тебя»: Мамаев разоблачил супругу2
Футболисток сборной России шантажируют интимными фото
Футболисток сборной России шантажируют интимными фото2
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение