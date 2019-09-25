ЦСКА впервые за 4 года вышел в 1/8 финала Кубка России

ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, победив «Аланию»

Московский ЦСКА одержал победу над владикавказской "Аланией" со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла во Владикавказе.

ЦСКА смог одержать победу в матче Кубка России впервые с сезона-2015/16, когда московский клуб дошел до финала турнира, где проиграл петербургскому "Зениту" (1:4).

ЦСКА выступает в Российской премьер-лиге, в турнирной таблице которой занимает второе место, набрав в 10 матчах 22 очка. "Алания" в зоне "Юг" Олимп — Профессиональной футбольной лиги занимает третье место, имея в активе после 10 туров 19 очков.

В 1/8 финала ЦСКА встретится с "Уфой", которая в своем матче обыграла "Чайку" из Ростовской области со счетом 1:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, хозяин поля матча между ЦСКА и "Уфой" определится с помощью жребия.