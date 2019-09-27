Мамаев получил неожиданное предложение

Агентство отмечает, что в начале своей карьеры Мамаев играл за молодежное «Торпедо», а в 2005-2007 годах выступал в основной команде.

Среди других вариантов источник РИА ФАН назвал «Ростов» и «Динамо» , с ними Мамаев уже якобы ведет переговоры. Собеседник агентства назвал приоритетом для Мамаева продолжение карьеры в Москве.

Ранее Мамаев был осужден за драку. В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал он, игрок «Зенита» Александр Кокорин и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца. Через несколько дней, 21 сентября, стало известно о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром» по взаимному согласию сторон.

«Спорт-Экспресс» сообщал , что Мамаев ведет переговоры с московским «Динамо», куда его могут принять в зимнее трансферное окно.

Кокорин после выхода из колонии приступил к индивидуальным тренировкам в «Зените». Клуб сможет заявить Кокорина для участия в РПЛ во время следующего регистрационного периода.

Зимнее трансферное окно в чемпионате России откроется 22 января 2020 года.