Мамаев получил предложение от московского клуба

Полузащитник Павел Мамаев, который на прошлой неделе освободился из колонии, продолжает выбирать клуб, в котором продолжит карьеру. Одним из претендентов на игрока стало московское «Торпедо», выступающее в первенстве ФНЛ, сообщает «ФАН».
По информации источника, футболист принял решение серьёзно рассмотреть предложение от клуба, в котором начинал свою карьеру.
Как утверждает издание, Мамаев хотел бы продолжить карьеру именно в Москве. У хавбека есть вариант перебраться в московское «Динамо», но возможные изменения на тренерском мостике «бело-голубых» заставили игрока взять паузу и изучить другие предложения.