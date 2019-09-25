Экс-футболист сборной Литвы найден мертвым

Бывший футболист сборной Литвы был найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с 23 на 24-е сентября.

По информации LRT, 36-летний футболист покончил жизнь самоубийством. У него осталась жена и две дочери.

В составе национальной Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. Форварду принадлежит рекорд по числу голов за один чемпионат Литвы — в 2012 году, выступая за «Шяуляй», Римкявичюс забил 35 мячей, после чего получил награду лучшему футболисту национального первенства. Всего на его счету 117 голов в 205 матчах чемпионата Литвы.

По ходу карьеры нападающий также играл в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травм Римкявичюс был вынужден завершить карьеру, а затем работал детским тренером.