Экс-футболист сборной Литвы найден мертвым

Бывший нападающий сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичус обнаружен мертвым в Каунасском районе. Об этом сообщает Sport24.

По предварительной версии, бывший футболист покончил с собой.

Римкявичус провел за сборную Литвы семь матчей и забил три мяча. В матчах чемпионата Литвы нападающий забил 117 голов.

Римкявичус — обладатель рекорда Литвы по числу мячей за одно национальное первенство. В 2012 году, выступая за «Шяуляй», он забил 35 голов в чемпионате и стал лучшим игроком турнира по итогам сезона.

Римкявичус завершил карьеру в 2016 году и перешел на работу детским тренером.

У 36-летнего Римкявичуса остались жена и две дочери.