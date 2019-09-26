ПСЖ предложит Неймару новый контракт

«Пари Сен-Жермен» предложит Неймару новый контракт

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Неймаром. Более того, парижане хотят предложить бразильцу новый контракт.

Согласно информации Чемпионат.com, "ПСЖ" готовит новый контракт на более выгодных условиях. Парижанам понравилось, как бразилец провел матчи после возвращения основу команды. Однако пока неизвестно, примет ли футболист предложение парижан.