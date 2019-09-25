«Я знаю что-то про тебя»: Мамаев разоблачил супругу

«Я знаю что-то про тебя»: Мамаев признался в слежке за супругой

В приведенном тизере Павел Мамаев сообщает супруге, что в его отсутствие «у него много кто за ней следил», и он «знает что-то про нее». Алана говорит в ответ, что тоже знает «что-то» про него, и заявляет, что к себе у нее претензий нет. Мамаев высказывает уверенность, что после всего пережитого у них с женой «все будет хорошо».

Несколько дней назад Алана Мамаева опубликовала первый тизер интервью, в котором сообщила, что «отбивалась» от журналистов, чтобы самой взять у Мамаева первое интервью после выхода из тюрьмы.

Напомним, 17 сентября Павел Мамаев вышел из колонии, где отбывал наказание по обвинению в хулиганстве и побоях.