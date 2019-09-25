Саранск не потянул роскошь ЧМ по футболу

Наследие ЧМ в абсурде: «Мордовия» переехала на пластиковый газон из-за долгов, а новый стадион занял «Тамбов» (его история — тоже…

Прошлым летом Саранск отчаянно веселился, обнимаясь с перуанцами, иранцами, колумбийцами, панамцами и даже японцами, но сразу после чемпионата мира местный футбол окутала отрезвляющая реальность. Город с населением 300 тысяч человек столкнулся с необходимостью обслуживать тяжелую, дорогую 45-тысячную арену.

«Мордовия» на новом стадионе была манящим культурным мероприятием недолго: плюс-минус 20 тысяч человек на каждый матч ФНЛ ходили до конца сентября 2018-го — дальше началось затяжное падение. Сначала набиралось 5-7 тысяч, а весной, когда настало время муторной борьбы за выживание в ФНЛ, посещаемость просела до 2-3 тысяч.

Тут важно разобраться, что же такое большой стадион в эпоху после чемпионата мира. В первые пять лет его многомиллионное наследие тащит федеральный бюджет: в 2019 году все 275,9 млн рублей, требующихся на обслуживание арены, выделят из Москвы. С 2020-го по 2023-й федеральный бюджет будет покрывать 95% затрат, оставшиеся 5% — на региональном правительстве Мордовии (например, в 2020-м потребуется 287,9 млн рублей, в 2021-м — 299,2 млн). В 2024 году всех ждет поворотный момент: федеральный бюджет выйдет из проекта «Наследие чемпионата мира», а содержание арен останется либо на региональных правительствах, либо на компаниях, которые будут отвечать за их развитие. Как наладить бизнес-процессы в Саранске — пока никто не представляет.

И вот на таком фоне весной 2019-го стало известно: у «Мордовии» скопились долги за проведение нескольких матчей на новом стадионе. Чтобы выбить 7 миллионов рублей «Спорт-Ин» (компания, которая управляет многими стадионами ЧМ), обратился в суд. В «Мордовии» рассказывали, что долги есть еще и перед охранной фирмой, которая работала на матчах.

В итоге сезон-2019/20 «Мордовия» по собственному желанию начала на старом «Старте» с искусственным полем, на котором играла еще в РПЛ. Сколько стоит аренда устаревшего стадиона, не сообщается, но сумма точно значительно ниже той, что требуют на «Мордовия Арене» — 2,4 миллиона рублей за игру.

Пока «Мордовия» даже не думает возвращаться на стадион ЧМ — и даже сегодняшний матч 1/16 финала Кубка России против «Ростова» пройдет на «Старте», хотя президент «Ростова» Арташес Арутюнянц был готов оплатить аренду более приятной арены из своего кармана. «Мордовия» не согласилась (давненько пластиковое поле не видело команд РПЛ).

«Еще и обеспечение безопасности стоит больших денег, — объяснял генеральный директор «Мордовии» Николай Левин . — Когда стадион будет передан правительству республики, нам станет легче разговаривать. Планируется, что это произойдет до конца года. Уже тогда мы будем там играть. Сейчас у нас тяжелая финансовая ситуация, и нам выгоднее играть на «Старте».

(Примечание: Левин говорит о том, что до конца 2019 года стадион — как и все остальные арены ЧМ, построенные на государственные деньги, — должен быть передан новой управляющей компании; в регионах это, скорее всего, будет подконтрольное областному/республиканскому правительству учреждение, но не «Спорт-Ин»).

Без матчей «Мордовии» стадион не стоит пустым. Иногда там проходят нефутбольные мероприятия — например, был слет лидеров «Сбербанка» , соревнования по зимнему дрифту. А еще тут играет «Тамбов», которому из-за реконструкции стадиона (нужно увеличить вместимость, постелить новый газон и много чего обновить под требования РПЛ) приходится ездить на домашние матчи на автобусе по 6 часов.

Клуб организовывает для болельщиков бесплатные автобусы, но пока не набирается и тысяча тамбовских фанатов, поэтому посещаемость в Саранске хромает. «Тамбов» уже сыграл в формально домашних матчах со «Спартаком» ЦСКА и «Краснодаром» — и если на москвичей собиралось больше 15 тысяч человек, то на «Краснодар» пришли уже 7, а остальные игры в Саранске собирают 3-4. У «Мордовии» все еще хуже: на «Старт» только на два стартовых тура пришли больше трех тысяч, а на последнюю игру — вообще 774 человека.

Реконструкция тамбовского стадиона «Спартак» тянется с лета 2017 года, когда клуб впервые вышел в ФНЛ. К первому сезону там обновили освещение и видеонаблюдение, ко второму — перестелили поле. Уже тогда был план расширить трибуны с 5 тысяч до 6-7 — причем начать хотели еще по ходу прошлого сезона, но как только стало понятно, что «Тамбов» может выйти в РПЛ, решили, что нужен 10-тысячник (а для этого необходимо перерабатывать документацию). Когда команда наконец вышла в Премьер-лигу, губернатор Александр Никитин торжественно объявил, что было бы здорово расширить арену втрое — до 15 тысяч мест. Но в середине июля спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что остановились все-таки на среднем варианте — 10 тысяч. В местных медиа, впрочем, до сих пор точно не знают, сколько будет вмещать стадион — или 10, или 15 тысяч. Зато в курсе, что клубу даже выделили участок под строительство нового стадиона — к 2024 году.

Сначала «Тамбов» планировал вернуться домой в сентябре, но что-то традиционно пошло не так — и работы затянулись. Например, из Химок в конце августа бесплатно (по проекту «Наследие ЧМ») привезли новую систему контроля и управления доступом на стадион (требование регламента РПЛ), но настройку и установку только сейчас выставили на торги — и все процессы наладят не раньше начала ноября.

«Не могу назвать ближайшую дату матча «Тамбова». Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны», — говорил заместитель директора стадиона «Спартак» Павел Швецов в середине августа.

Основная проблема как раз с расширением — оно до сих пор не началось. Быстро у «Тамбова» точно ничего не получится. Поскольку стадион находится в собственности у местных властей, все работы на нем нужно проводить через госзакупки. Механизм такой: сначала на торги выставляется проект. Если сразу находится добросовестный подрядчик, он должен разработать и представить этот проект. Дальше его согласовывают в городской администрации и выставляют на торги уже реализацию проекта. И даже если опять быстро появляется добросовестный подрядчик, нужно две-три недели, чтобы привести документы в порядок. И только потом можно приступать к строительству. Раз установка и настройка системы безопасности требует месяца работ, то что говорить об увеличении вместимости в три раза? Сейчас вообще непонятно, на какой стадии находится реконструкция.

Итого история «Тамбова»:

• Хотели расширить стадион до 7 тысяч мест, потом — до 10, потом предложили до 15, но точно никто не знает

• Клубу приходится ездить в Саранск и платить по 2,4 млн рублей за матч

• Когда закончится реконструкция — никто не знает

Есть подозрения, что до конца года (а то и вообще сезона) «Тамбов» будет играть в Саранске, а «Мордовия» — на старом «Старте».

Наверное, обнимаясь с перуанцами, Саранск представлял жизнь после ЧМ немного иначе.