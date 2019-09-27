«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Аталанты» 

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу, об этом сообщает издание Calciomercato.
Заинтересованность в услугах 28-летнего колумбийского футболиста проявляет руководство «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы активно следят за выступлениями форварда в текущем сезоне.
В настоящий момент Сапата находится в аренде в «Аталанте», а права на него принадлежат генуэзской «Сампдории». Клуб из Бергамо планирует выкупить форварда.
В текущем сезоне чемпионата Италии Сапата провел пять матчей, отметившись четырьмя голами и одним ассистом.
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