Головин вошел в символическую сборную 7-го тура Лиги 1

Футболист «Монако» Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вошел в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии L'Equipe. Об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Во вторник в матче против "Ниццы", который "Монако" выиграл со счетом 3:1, Головин забил два мяча, которые стали для 23-летнего россиянина первыми голами в сезоне, и отдал результативную передачу.

Также в символическую команду попали вратарь Стив Манданда ("Марсель"), защитники Арнауд Суке ("Монпелье"), Аксель Дисаси ("Реймс"), Николя Паллуа и Фабио да Силва (оба — "Нант"), полузащитники Маршалл Мунеци ("Реймс"), Йоанн Корт ("Брест"), Ясин Адли ("Бордо") и Ассан Камара ("Реймс) и нападающий Виктор Осимен ("Лилль").

"Монако" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав шесть очков. В следующем туре команда встретится с "Брестом" 28 сентября на домашнем стадионе.