ФИФА уличили в фальсификации голосов за Месси

Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.
ФИФА ранее обнародовала пресс-релиз, в котором указано, что Баррера поставил Месси на первое место. Однако сам футболист эту информацию опроверг.
"Я не голосовал за Месси", — приводит слова Барреры El Chiringuito.
Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) — третьим.
Тройка финалистов была объявлена в начале сентября.