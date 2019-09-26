«Барселону» оштрафовали из-за Гризманна

СМИ: «Барселона» оштрафована на €300 за переговоры с Гризманном

Федерация футбола Испании применила к «Барселоне» символический штраф за переговоры с форвардом Антуаном Гризманном

Как сообщает Marca, «Барселона» оштрафована на €300 за действия клуба во время переговоров по трансферу нападающего Антуана Гризманна.

Представители «Атлетико», за который выступал француз, подали жалобу на каталонцев за то, что те вели переговоры с игроком весной 2019 года, когда его сумма отступных составляла €200 млн Впоследствии игрок был приобретён «Барселоной» после того, как сумма компенсации за него уменьшилась до €120 млн Ранее в ФИФА одобрили ограничение выплат агентам и сокращение аренд.