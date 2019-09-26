ФК «КамАЗ» объяснил ситуацию с болельщиками «Спартака»

Во время матча Кубка России фанаты московской команды могли спокойно покидать трибуну. Об этом говорится на сайте футбольного клуба из Набережных Челнов.

Там уточнили, что одна из дверей была закрыта только на язычок замка, что не препятствовало выходу зрителей.

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу прошёл накануне и завершился победой гостей со счётом 2:1. Позже в социальных сетях появились видео с гостевой трибуны. На них болельщиков «Спартака» пускали в сектор, огороженной железной сеткой, а затем запирали вход на трибуну на ключ. В региональном управлении МВД сообщили, что заграждения на стадионе были согласованы с руководством «КамАЗа». В свою очередь в «Спартаке» сказали, что их заранее уведомили о порядке входа и выхода на гостевую трибуну и что такие правила связаны с конструкцией стадиона.