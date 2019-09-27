Месси пропустит матч с «Хетафе» — игрок не был включён в заявку

«Барселона» огласила список игроков, которые сформировали заявку на матч с «Хетафе» в 7-м туре чемпионата Испании. В неё не был включён форвард и капитан команды Лионель Мессии. Аргентинец из-за травмы пропустил стартовый отрезок текущего сезона. Игра с «Вильярреалом» была первой, когда Лионель вышел на поле с первых минут — в рамках встречи Месси получил новое повреждение мышц бедра.

На данный момент о сроках восстановления нападающего не сообщается, но, по информации El Chiringuito TV, Месси может пропустить около месяца — это значит, что аргентинец рискует не сыграть в первом «эль класико» в сезоне, которое пройдёт на «Камп Ноу» 26 октября.

Матч «Хетафе — „Барселона“ состоится завтра, 28 сентября, и начнётся в 17:00 мск.