УЕФА высказалась о закрытых в клетке фанатов «Спартака»

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала инцидент, произошедший на матче 1/16 финала Олимп — Кубка России между КАМАЗом и московским "Спартаком", передает ТАСС.
Во время игры, прошедшей в Набережных челнах, болельщики красно-белых были помещены в клетку на гостевой трибуне и закрыты на замок.
"Это дело Российского футбольного союза", — заявили в организации.
Ранее директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников прокомментировал инцидент с фанатами столичного клуба.