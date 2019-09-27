Слуцкий: «В России футбол — это война, а в Нидерландах — праздник»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий , ныне возглавляющий голландский «Витесс», сопоставил культуру футбола в России и Нидерландах.

«В Нидерландах зрители наслаждаются игрой, там футбол — праздник. А вот для россиян футбол — это война. Ты, либо победишь или умрешь. Другого не дано», — приводит Fox Sports слова российского тренера, который отметил, что футбольные стадионы в России все же лучше, чем в Нидерландах.

После семи туров чемпионата Нидерландов «Витесс» Леонида Слуцкого занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от дуэта лидеров («Аякса» и ПСВ) на три очка. Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», сопоставил культуру футбола в России и Нидерландах.