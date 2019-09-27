«Больше всего скучаю по зарплате в России»

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич , выступавший за московский ЦСКА , заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".

"О чем или о ком скучаю больше всего из России? По зарплате", — сказал Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава".

Сербский футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Он провел 241 матч за армейский клуб и забил 47 мячей. В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.