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Арсенал
Роналду вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»
Sports.ru
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52 минуты назад
Фото: сайт «Ювентуса»
Комментарии
Португалец ранее из-за травмы приводящей мышцы пропустил матч 5-го тура Серии А против «Брешии» (2:1).
В субботу, 28 сентября, «Ювентус» сыграет против СПАЛ в рамках чемпионата Италии.
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