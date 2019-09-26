Дани Алвес рассказал о лучшем молодом игроке в мире

Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес назвал лучшего молодого игрока в мире. Об этом сообщает Business Insider.

"Из "Реала" я бы назвал Винисиуса Жуниора. Есть футболисты, которые рождаются талантливыми, он один из них. В сборной Бразилии у меня была возможность понаблюдать за его игрой. Уверен, скоро мы о нем больше услышим", — сказал Алвес.

Винисиус начал карьеру во "Фламенго" в 2017 году. В 2018-м он стал игроком "Реала". В этом сезоне 19-летний футболист участвовал в 5 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. "Реал" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры.