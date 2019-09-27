Бэкхем решил стать футбольным агентом

Об этом сообщает английское издание The Mirror.
Британец находится в списке директоров компании Footwork Management Limited, чьей основной деятельностью является точечный отбор перспективных игроков из специальной базы.
Бекхэм ранее уже имел некоторую причастность к агентской деятельности: экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" был задействован в переговорах по трансферу нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане в мюнхенскую "Баварию".
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о чемпионской гонке.