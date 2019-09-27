«Зениту» изменили наказание за драку фанатов с ОМОНом 

На заседании апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение изменить наказание петербургскому "Зениту" за инцидент, произошедший в матче четвертого тура чемпионата России с "Краснодаром", сообщает ТАСС.
Сине-бело-голубые были наказаны одним домашним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом в перерыве игры, завершившейся ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила 3 августа в Санкт-Петербурге.
По решений апелляционного комитета, наказание "Зенита" было заменено на один домашний матч, в котором запретят допускать зрителей в секторы D101-D111 стадиона "Газпром Арена". Наказание тоже будет условным.
Ранее РФС высказался по поводу ситуации с запертыми в клетке фанатами московского "Спартака" в матче 1/16 финала Олимп Кубка России с "КАМАЗом" в Набережных Челнах.