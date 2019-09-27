«Зениту» изменили наказание за драку фанатов с ОМОНом

Сине-бело-голубые были наказаны одним домашним матчем без зрителей условно за драку фанатов с ОМОНом в перерыве игры, завершившейся ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила 3 августа в Санкт-Петербурге.

По решений апелляционного комитета, наказание "Зенита" было заменено на один домашний матч, в котором запретят допускать зрителей в секторы D101-D111 стадиона "Газпром Арена". Наказание тоже будет условным.