Мамаев следил за женой из колонии 

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев впервые дал интервью с момента выхода из колонии N4 Белгородской области.
Футболист согласился побеседовать со своей супругой Аланой Мамаевой. У женщины есть свой канал, где она публикует разговорные видео с разными известными личностями.
Чтобы подогреть интерес к грядущему выпуску, жена хавбека опубликовала фрагмент интервью в инстаграме. В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признается, что следил за своей супругой, будучи в тот момент в местах лишения свободы.
"У меня, кстати, много кто за тобой следил. Я знаю кое-что про тебя", — сказал он.
При этом женщина не растерялась и заявила, что она тоже знает что-то про супруга.
Напомним, что 8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор в отношении Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина за участие в двух драках в центре столицы. Форвард сине-бело-голубых был осужден на полтора года колонии общего режима, экс-игрок "быков" — на год и пять месяцев.
В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении.
17 сентября они вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что Мамаев не смог договориться о контракте с московским клубом.