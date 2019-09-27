Мамаев следил за женой из колонии

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев впервые дал интервью с момента выхода из колонии N4 Белгородской области.

Футболист согласился побеседовать со своей супругой Аланой Мамаевой . У женщины есть свой канал, где она публикует разговорные видео с разными известными личностями.

Чтобы подогреть интерес к грядущему выпуску, жена хавбека опубликовала фрагмент интервью в инстаграме. В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признается, что следил за своей супругой, будучи в тот момент в местах лишения свободы.

"У меня, кстати, много кто за тобой следил. Я знаю кое-что про тебя", — сказал он.

При этом женщина не растерялась и заявила, что она тоже знает что-то про супруга.

В августе Белгородский суд удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении.

17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Мамаев не смог договориться о контракте с московским клубом.