Переговоры Мамаева и «Ростова» близки к завершению

Переговоры хавбека Павла Мамаева с "Ростовом" близки к завершению. Скорее всего, о сделке будет объявлено до конца дня. Об этом сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист должен перейти в "Динамо", однако трансфер сорвался.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным вышел на свободу из колонии по УДО 17 сентября.
20 сентября футболист расторг контракт с "Краснодаром", в котором выступал с 2014 года.
После 10 туров РПЛ "Ростов", набрав 20 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.
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