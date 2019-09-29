Игрока «Реала» ограбили во время мадридского дерби

Игрока «Реала» ограбили прямо во время мадридского дерби

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро во время мадридского дерби с "Атлетико" был ограблен. Об этом сообщает El Chiringuito.

Пока 27-летний хавбек был на матче, в его жилье проникли грабители. В момент совершения преступления в доме находились жена и дочь бразильского игрока. Родные футболиста остались живы. О ценности награбленного в данный момент ничего не известно.

Это далеко не первый случай, когда дома футболистов в Испании грабят во время игр. На прошлой неделе аналогичная ситуация произошла с защитником каталонской "Барселоны" Самюэлем Юмтити.