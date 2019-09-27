Тарасова в «женских джинсах» высмеяли в Сети

Пользователи Instagram обрушились с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова , который поразил соцсети необычным нарядом. По мнению, подписчиков некоторые детали одежды на спортсмене выглядят чересчур женственно.

Публикация, вызвавшая широкий резонанс, появилась в аккаунте Тарасова 27 сентября. На фотографии футболист изображён в ресторане в компании своей жены Анастасии Костенко

«Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы», — говорится в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Подписчики спортсмена отметили, как мило выглядит пара, впрочем некоторые обратили пристальное внимание на джинсы Тарасова, которые посчитали слишком узкими для его фигуры.

«Штаны пипец», — прокомментировала пользовательница под ником giulia.ura.

«Зачем ты одел женские джинсы?)» — задала вопрос violettarogozhina.

Другие и вовсе рассмотрели, что нижнее бельё Тарасова.

«Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально однако», — отметила lis. _.sandra.

«Под штанами у Димы черные колготки 100 ден», — констатировала dakota447.

За неполные сутки после публикации пост набрал почти 50 тысяч лайков.