Тарасова в «женских джинсах» высмеяли в Сети 

Пользователи Instagram обрушились с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова, который поразил соцсети необычным нарядом. По мнению, подписчиков некоторые детали одежды на спортсмене выглядят чересчур женственно.
Публикация, вызвавшая широкий резонанс, появилась в аккаунте Тарасова 27 сентября. На фотографии футболист изображён в ресторане в компании своей жены Анастасии Костенко.
«Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы», — говорится в подписи к снимку (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Подписчики спортсмена отметили, как мило выглядит пара, впрочем некоторые обратили пристальное внимание на джинсы Тарасова, которые посчитали слишком узкими для его фигуры.
«Штаны пипец», — прокомментировала пользовательница под ником giulia.ura.
«Зачем ты одел женские джинсы?)» — задала вопрос violettarogozhina.
Другие и вовсе рассмотрели, что нижнее бельё Тарасова.
«Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально однако», — отметила lis. _.sandra.
«Под штанами у Димы черные колготки 100 ден», — констатировала dakota447.
За неполные сутки после публикации пост набрал почти 50 тысяч лайков.