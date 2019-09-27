«Тоттенхэм» продлил контракт с Сиссоко

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Сиссоко

Хавбек сборной Франции Мусса Сиссоко продолжит выступления в составе «Тоттенхэма». Сегодня, 27 сентября 30-летний футболист поставил подпись под новым соглашением. Как сообщает клубная пресс-служба, его контракт рассчитан до 2023 года. О других деталях сделки не уточняется.

Полузащитник перебрался в Лондон летом 2016 года из «Ньюкасла». Сумма сделки составила 35 млн евро. За это время Сиссоко отыграл 132 матча, забил два гола и отдал 14 голевых передач, став финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В составе сборной Франции хавбек провел 56 матчей и забил два гола. Он выступал за национальную команду на ЧМ-2014 в Бразилии и домашнем Евро-2016, где стал финалистом турнира.