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Стала известна зарплата Мамаева в ФК «Ростов» 

РИАМО 1 час назад
Стала известна зарплата Мамаева в «Ростове»
Фото: РИА Новости
Недавно освободившийся из СИЗО футболист Павел Мамаев подпишет контракт с клубом «Ростов», его зарплата составит 600 тысяч евро в год, сообщает Федеральное агентство новостей.
Мамаев получил неожиданное предложение
Футболист уже прошел медицинское обследование. После того, как будут готовы результаты, Мамаев подпишет контракт до лета 2021 года.
«Зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год. При этом в соглашении предусмотрена опция продления договора со стороны клуба, а также бонусная часть, которая позволит футболисту увеличить годовой доход почти в два раза», — говорится в сообщении.
Ранее Мамаев выступал за ФК «Краснодар». После того, как стороны разорвали контракт, на полузащитника претендовали также ФК «Торпедо» и «Динамо». Решающим фактором для перехода в «Ростов» для Мамаева мог стать действующий тренер клуба Валерий Карпин.
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание в колонии за драки, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. Спортсмены вышли из колонии на свободу 17 сентября.
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