Жена игрока сборной Украины повторила трюк Ибрагимовича 

Супруга украинского защитника "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина повторила трюк нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает "Чемпионат.com".
Шведский футболист запустил новый флешмоб. По правилам челленджа необходимо принять мяч на грудь и повторить движения главного героя фильма "Матрица" Нео.
Также швед бросил вызов полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
Морозюк выступает за турецкий клуб с 2019 года. Также он играл за киевское "Динамо", донецкий "Металлург", "Кривбасс", "Оболонь" и "Днепр".
В составе сборной Украины защитник принял участие в 13 матчах и забил один мяч.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов Ибрагимовича.