Жена игрока сборной Украины повторила трюк Ибрагимовича

Шведский футболист запустил новый флешмоб. По правилам челленджа необходимо принять мяч на грудь и повторить движения главного героя фильма "Матрица" Нео.

Морозюк выступает за турецкий клуб с 2019 года. Также он играл за киевское "Динамо" , донецкий "Металлург" , "Кривбасс", "Оболонь" и "Днепр".

В составе сборной Украины защитник принял участие в 13 матчах и забил один мяч.