Моуринью хочет вернуться в «Реал»

Португальский тренер Жозе Моуринью хочет вернуться в мадридский "Реал" , который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Об этом сообщает Goal.com.

Ради возможности вновь поработать с мадридским клубом специалист отказался от предложений из "Монако", немецкого "Шальке-04", итальянского "Милана", французского "Лилля" и немецкого "Вольфсбурга".

За время работы в столице Испании Моуринью выиграл чемпионат страны, а также прервал неудачную серию "сливочных" в Лиге чемпионов.