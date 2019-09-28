Моуринью хочет вернуться в «Реал» 

Португальский тренер Жозе Моуринью хочет вернуться в мадридский "Реал", который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Об этом сообщает Goal.com.
Ради возможности вновь поработать с мадридским клубом специалист отказался от предложений из "Монако", немецкого "Шальке-04", итальянского "Милана", французского "Лилля" и немецкого "Вольфсбурга".
За время работы в столице Испании Моуринью выиграл чемпионат страны, а также прервал неудачную серию "сливочных" в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал Жоэля Матипа лучшим приобретением "Ливерпуля" за последние годы.