Тренер «Челси» возмутился решением ФИФА

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард возмутился решением Международной федерацией футбола (ФИФА) отдать приз за честную игру наставнику "Лидса" Марсело Бьелсе. Об этом сообщает The Mirror.

В феврале этого года Бьелса отправил своего помощника шпионить за тренировкой "Дерби Каунти", возглавляемым в тот момент как раз Лэмпардом.

"Я не знаю, кто вручает награду. Все знают, что случилось в той шпионской истории — факты уже стали известны общественности. Мне кажется, на фоне этого грандиозного скандала было неуместно вручать им награду за честную игру. В начале я даже подумал, что это такая ирония", — сказал Лэмпард.

Ранее сообщалось, что франкфуртский "Айнтрахт" переиграл берлинский "Унион" в матче шестого тура чемпионата Германии.