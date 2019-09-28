Погба хочет покинуть МЮ зимой

Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хотел бы сменить команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает OK Diario, французский полузащитник Поль Погба хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно.
Одним из главных претендентов на футболиста является мадридский «Реал». Летом МЮ был готов отпустить игрока за €165 млн, но «сливочные» посчитали сумму завышенной.
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