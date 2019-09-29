Неймар сравнил отношения с фанатами и девушкой

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался касательно своих отношений с фанатами клуба. Об этом сообщает Get French Football News.
Бразилец пообещал отдавать всего себя на поле, играя за столичную команду.
"Мои отношения с болельщиками парижского клуба похожи на отношения с девушкой. Когда наши дела идут плохо, мы не разговариваем. С большим уважением и доверием мы относимся друг к другу. Я отдам всего себя на футбольном поле для успеха нашей команды, — сказал Неймар.
Ранее сообщалось, что вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о влиянии критики в свой адрес.